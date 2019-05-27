1 июня в Северодонецке перекроют движение в центре города

В Северодонецке в связи с проведением праздничного мероприятия ко всемирному Дню защиты детей, который состоится 1 июня года с 09.30. до 11.30., на площади Победы напротив Луганской облгосадминистрации, с 08.00. до 12.00., будет перекрыто дорожное движение по проспекту Центральный (нечетная сторона) от улицы Маяковского до проспекта Гвардейски.

Уважаемые автомобилисты и жители города, просим принять данную информацию к сведению при планировании своих поездок.