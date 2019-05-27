Зеленский обсудил продолжение переговорного процесса по Донбассу с представителями Франции и Германии

30 мая в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом и Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках Нормандского формата.

«Хочу еще раз поблагодарить Президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал Президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня был очень предметный разговор с Канцлером Германии Ангелой Меркель по решению приоритетных задач на востоке Украины, прекращению войны, выполнению Минских договоренностей», - сказал Владимир Зеленский.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Глава государства также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Со своей стороны, руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики нашего государства и проведении реформ.