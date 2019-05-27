В Украине стремительно растет курс доллара и евро

Сегодня, 31 мая Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к основным валютам. Согласно информации НБУ на 31 мая за 1 доллар США надо заплатить 26,87 гривень.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,92 гривны (на 30 мая - 29,77 гривны).

Как мы сообщали, вчера НБУ на старте торгов опустил курс гривни на 18 копеек и к концу дня гривна потеряла еще 15 копеек, а 29 мая гривня подешевела на 14 копеек по отношению к доллару.