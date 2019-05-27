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30 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;
  • вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта опытно - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта ПИЩЕВИК - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды у населенных пунктов Верхнеторецком и АВДЕЕВКА - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
  • у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта были ранены.

31 мая враг уже четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций украинских военных: вблизи села Водяное - из минометов калибра 82 мм и у города Красногоровка - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Травневе из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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