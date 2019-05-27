Верховная Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

В Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсман и весь состав Кабинета министров в отставку.

За это проголосовали 97 нардепов, из необходимых 226. Об этом сообщает Украинская правда .

Перед этим выступила член парламентского комитета по правовой политике и правовой политики Наталья Новак, которая заявила, что комитет поддержал отставку премьер-министра и для нее лично это символично, поскольку голосовала против назначения Гройсмана.

"Он обещал показать свою работу, но ни разу не отчитывался о деятельности правительства под его руководством", - сказала она.

Представитель фракции "Самопомощь" Олег Березюк отметил, что это правительство, после отставки все равно должен выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина и нести ответственность за свои решения.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Гройсмана и упрекнул за сотрудничество с МВФ, тарифы и "торговлю землей и дешевой рабочей силой".

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки и лидер фракции БПП Артур Герасимов заявили, что политсила не будут голосовать за отставку главы правительства, поскольку страна пока находится в турбулентном состоянии и отставка может иметь угрожающие последствия для воюющей страны.

Представитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что политсила не голосовала за это правительство, но будет голосовать за его отставку.

Также он спросил, где президент Владимир Зеленский, который должен присутствовать в парламенте во время голосования за отставку Кабмина.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уважает решение Гройсмана, но в эти "трудные времена" необходимо сохранять стабильность в стране, пока кто-то "делает эксперименты" и поэтому правительство и парламент должны работать.