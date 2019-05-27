Российские боевики сосредотачивают артиллерию и ГРАДы на Донецком и Луганском направлениях

Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня «Град» на Донецком и Луганском направлениях, не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает пресс-центр ООС, оккупанты продолжают грубо нарушать определенные минского договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. Стоит отметить, что оккупационные войска Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции неподалеку Углегорска и Дебальцево.

По данным отчетов на неподконтрольных правительству Украины территориях существует вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Так, 27 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО БМ-21 «Град», 122 мм) у населенного пункта Хрустальный юго-западнее Луганска и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское восточнее Донецка.

Также на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

25 мая беспилотный летательный аппарат Миссии обнаружил две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) юго-восточнее Луганска.

В то же время представителями Миссии ОБСЕ зафиксированы места размещения отведенного тяжелого вооружения на неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области, а именно 27 мая наблюдатели заметили, что 8 буксируемых гаубиц до сих пор не хватает.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют игнорирование и нежелание соблюдать Минские договоренности и обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружения и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.