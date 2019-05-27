В Луганской области школы получили развивающие наборы LEGO Play Box для первокласников

Луганская область получила 471 комплект новых наборов LEGO Play Box для учащихся первых классов средних школ, обучающихся по новым государственным стандартом Новой украинской школы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Развивающие наборы конструкторов переданы Департаменту образования и науки Луганской областной государственной администрации в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного Министерством образования и науки Украины с The LEGO Foundation.

Сегодня в Северодонецке происходит передача игровых наборов отделам (управлениям) образования городских, сельских, поселковых советов и райгосадминистраций.