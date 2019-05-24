29 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

29 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 18:39
29 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинской армии из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:
- возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- четыре раза вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
- у города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.