29 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

29 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинской армии из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:

возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

четыре раза вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

у города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов;

вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.