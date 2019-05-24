С 1 июня в Украине может возникнуть дефицит дизельного топлива и бензина

Антимонопольный комитет Украины предупреждает о возможном дефиците на украинском рынке бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран.

По информации, размещенной в СМИ, с 01.06.2019 вывоз из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок.

О существующих угрозах относительно ресурсном наполнению рынка Комитет сообщил Администрацию Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины.

В свою очередь АМКУ будет внимательно следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений Комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством.