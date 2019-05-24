На оккупированной территории Луганской области город Лутугино остался без воды

На оккупированной территории Луганской области город Лутугино и прилегающие к нему поселки остались без воды.

Сегодня, 29 мая, "Лугансквода" прекратила подачу воды в Лутугино в связи с заменой участка водовода. Подача воды прекращена в 4.00 насосной станцией второго подъема. В результате без воды остались поселки Ленина, Челюскинцев, Врубовский, Белореченский, Георгиевка, Успенка, а также Лутугино и шахта "Лутугинская".

Восстановить подачу воды планируют к 22.00 29 мая.