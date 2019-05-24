В Луганской области полицейские задержали боевика НЗФ «ЛНР»

Полицейские, которые несут службу на блок посту Лисичанск - Бахмут, во время проверки документов граждан обнаружили 32-летнего жителя. Алчевск (временно оккупированная территория Луганской области), который согласно баз Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований боевиков.

Как пояснил оперативникам задержанный, он в мае 2015 года года заключил контракт на год и поступил в мотострелковый взвод ОМБР «НЗФ ЛНР», где должен был получать заработную плату в размере 15000 рублей в месяц.

Пройдя специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях, человек выполнял функции по охране военной техники подразделения, казарм, укреплений и других зданий.

В июне 2015 года с словам мужчины, он покинул НЗФ «ЛНР» и отправился на заработки в РФ.

На данный момент мужчина передан сотрудникам СБУ для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.