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В Северодонецке запретили посещение лесов из-за пожарной опасности

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

С 28 мая вход и въезд на территорию лесов, расположенных на территории Северодонецкого горсовета, запрещено. Об этом говорится в решении исполкома городского совета от 28 мая 2019 года.

Решение принято в связи с установление жаркой погоды и пожарной опасности в лесах и с целью предупреждения возникновения лесных пожаров.

Таким образом с 28 мая 2019 вход и въезд на территорию лесов, расположенных на территории Северодонецкого городского совета, без специального разрешения ГП «Северодонецкое ЛМГ», запрещено.


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