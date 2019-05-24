В Северодонецке запретили посещение лесов из-за пожарной опасности

С 28 мая вход и въезд на территорию лесов, расположенных на территории Северодонецкого горсовета, запрещено. Об этом говорится в решении исполкома городского совета от 28 мая 2019 года.

Решение принято в связи с установление жаркой погоды и пожарной опасности в лесах и с целью предупреждения возникновения лесных пожаров.

Таким образом с 28 мая 2019 вход и въезд на территорию лесов, расположенных на территории Северодонецкого городского совета, без специального разрешения ГП «Северодонецкое ЛМГ», запрещено.