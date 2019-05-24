На «Книжковому Арсеналі» наградили детей-критиков Донбасса

25 мая на IX Международном фестивале «Книжковий Арсенал» награды получили шесть школьников из Луганской и Донецкой областей — победителей конкурса отзывов на книги «Читай-пиши». Всего на конкурс участники прислали 273 работы. Их оценивало профессиональное жюри из писателей и литературоведов: Сергея Жадана, Андрея Куркова, Татьяны Стус, Анастасии Музыченко, Анны Улюры, Ирина Славинской, Евгения Стасиневича. Организовали конкурс Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения «BaraBooka». Финансовую поддержку конкурса предоставил БФ «Ukraine Charity», а еще средства собирали благодаря подъему на Эверест украинских альпинистов из Лондона, бывших пластунов Дениса Угрина и Роксаны Литинской.

Победителей выбирали в двух возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет. Первые три места в обоих категориях заняли девочки. Так, в младшей категории это Валерия Тарасенко (Можняковка, Луганская обл.), Дарья Мормуль (Старобельск, Луганская обл.) и Милена Зайцева (Константиновка, Донецкая обл.). А в старшей — Олеся Витченко, (Старобельск, Луганская обл.), Екатерина Сухаревская (Станица Луганская, Луганская обл.), Елизавета Кобзарь (Краматорск, Донецкая обл.). Победительницы получили планшеты, а призерки — электронные ридеры. А 40 авторов и авторок лучших отзывов получили книги от партнеров конкурса — издательств «Утро» и «Фабула».

Так, Татьяна Стус была поражена тем, насколько глубоко дети чувствуют литературу: "У каждого из этих авторов и авторок есть чему поучиться литературным обозревателям и критикам, — уверена писательница. — Потому что часто профессиональные литературоведы оперируют научными рецептами. А у детей прочтение не зашоренное. Бывает, конечно, что некоторые клише навязывают в школе. Но в этом конкурсе, к счастью, я такого не увидела”.

Своими впечатлениями от победы делится Валерия Тарасенко, чей отзыв занял 1 место в младшей категории: “Быть победительницей весело, удивительно и счастливо”. А Олеся Витченко, которая заняла 1 место в старшей категории была удивлена ​​не только результатом, но и отзывами жюри. “Я даже общалась с литературоведом и критиком Евгением Стасиневичем. Я была в шоке, — признается школьница. — Я видела его раньше в ток-шоу, он казался мне таким критическим, придирчивым. И для меня стало неожиданностью, когда он так хорошо отозвался о моей работе, еще даже процитировал. А потом дал несколько советов по рецензированию, будущему образованию".

Финалистки сами охотно делятся своими мыслями о профессии критика и о литературе. Екатерина Сухаревская считает, что для книжного обозревателя важна откровенность, а Валерия Тарасенко говорит, что самое важное — понимать и книгу, и собственные мысли. Олеся Витченко настаивает, что для критика важна объективность: "Отзыв легче писать, потому что можно выразить впечатление. В критике надо отбросить эмоции".

В целом, девочки признаются, что больше всего любят фантастику и фэнтези. Елизавета Кобзарь говорит: "В старших классах мы читаем много литературы, связанной с прошлым, хотя больше хочется сесть с книгой и полностью погрузиться в ее уникальный мир, в эмоции". Ее дополняет Олеся Витченко: "Люблю книги, которые переносят в другую реальность и она не менее реальна, чем наша реальность".

"Надо больше пропагандировать идею того, что чтение — это всегда модно, — продолжает победительница. — Книгу читаешь не для того, чтобы сделать селфи для Инстаграма".

Высокий, почти неожиданный уровень работ отмечают члены и участницы жюри: литературовед, критикесса Анна Улюра, журналистка, ведущая, литературовед Ирина Славинская, писатель, президент Украинского ПЕН-клуба Андрей Курков, ведущая специалистка национального центра "Малая академия наук Украины", литкритик Анастасия Музыченко , литературовед, критик Евгений Стасиневич, писатели Татьяна Стус и Сергей Жадан.

Часть этого впечатления — результат подготовки конкурсантов и конкурсанток на видеозанятиях от партнеров проекта, Barabooka. Видеоуроки для книжных обозревателей выкладывали на странице проекта на Фейсбуке: профессиональные книжные обозреватели и писатели рассказывали, как интересно написать о книге, с чего стоит начинать рассказ, как ее оформлять, как избежать штампов и побороть страх чистого листа.

"Мы много общаемся на Донбассе и с учителями и с учениками, поэтому знаем, что там есть большое количество детей, которые интересуются книгами и умеют об этом рассказать, — говорит Сергей Жадан. — Каждый раз, сталкиваясь с отзывами читателей, я сам себе напоминаю довольно простую и очевидную вещь: писатель без читателя — это большое несчастье. Своего читателя надо знать, уважать и уметь его слушать. Мне лично было интересно читать эти отзывы. Хотя бы потому, что они искренние и открытые”.

К миру профессиональной литературы финалистки проекта присоединились в Киеве на IX Международном фестивале Партнеры Конкурса ГП «Украинский институт книги», Национальный центр «Малая академия наук Украины», международный фестиваль «Книжковий арсенал», издательство «Ранок», издательство «Фабула».

Авторка фото - Тетяна Давиденко