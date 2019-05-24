С 1 июня в Северодонецке поднимут стоимость проезда в троллейбусах

28 мая Исполнительный комитет Северодонецкого городского совета по рекомендациям общественных слушаний принял решение об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом (троллейбусом), которые предоставляет коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление», в размере 4,00 гривни с 1 июня 2019 годаза разовый проезд одного пассажира или одного места багажа.

Об этом ссобщает официальный сайт Северодонецкого горсовета.

Стоимость абонементных билетов на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусом) утвержден в размере 240,00 грн., В месяц.

На заседании отмечено, что в соответствии с действующим законодательством, тариф утверждается после публичного обсуждения которой прошло 3 мая 2019 года.

Троллейбусное управление - это единственное предприятие в Северодонецке, которое обеспечивает перевозки социально незащищенных категорий пассажиров. Тариф 4 гривни при условии увеличения средней минимальной заработной платы и рост стоимости электроэнергии - средневзвешенный, и хотя бы позволит предприятию перекрывать свои насущные проблемы.

Повышение тарифа никак не коснется пенсионеров и льготной категории населения, имеющего право на бесплатный проезд. Они и в дальнейшем будут ездить бесплатно в городском электротранспорте.