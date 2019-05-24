В Луганской области с 1 июня вводится ограничение на движение большегрузных автомобилей

В Луганской области с 1 июня вводится ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств в дневное время суток при высоких температурах воздуха. Ограничения действуют с 1 июня 2019 с 10.00 часов до 22.00 часов.

Как сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области, Сегодня крупнотоннажные трейлеры, которые весят по 40 тонн и более уничтожают результаты работы дорожников. Вес такого трейлера достигает не менее 50 тонн, а часто и 60-80 тонн. Для сравнения, железнодорожный вагон вмещает 60 тонн.

Ограничение движения не касается пассажирского транспорта общего пользования, аварийных служб и транспорта, используемого при ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов.

Контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных ограничений движения тяжеловесных транспортных средств будет осуществляться областными управлениями «Укртрансбезпекы» и патрульной полиции.

Как отмечает начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Юрий Бережной, дорогами Луганщины передвигаются большегрузные автопоезда, которые разрушают дороги. Надо усилить работу контролирующих структур, и прежде всего «Укртрансбезпеки».

«Движение крупногабаритного транспорта с большим перенапряжением является огромной проблемой для Луганщины. Мы понимаем, что сегодня сельхозпроизводители не имеют доступа к железной дороге, поэтому они вынуждены использовать автотранспорт.

Между тем, это не дает им право нарушать нормы законодательства и перевозить свою продукцию с большим превышением норм. Крупногабаритный транспорт грозит разрушением дорог Луганщины. Помочь в этом должен полноценная работа весовых комплексов, в том числе мобильных комплексов и эффективная работа «Укртрансбезпекы».

И какие бы средства мы не вкладывали в ремонт поврежденной дорожной инфраструктуры, все это будет бесполезно, если не будет контроля, если такой «беспредел» продолжится», - отметил Юрий Бережной.

«Служба автомобильных дорог в Луганской области совместно с подрядными организациями, обустроили площадки для проверок тоннажа крупногабаритных машин. Возможно, стоит создавать совместные рабочие группы не только при участии Национальной полиции и «Укртрансбезпеки», но и представителей других структур. Со своей стороны мы готовы к сотрудничеству, мы готовим новые площадки для размещения весовых комплексов», - добавил Юрий Бережной.

Напомним, еще в прошлом году, Служба автомобильных дорог в Луганской области совместно с ГП «Луганский облавтодор» обустроили три площадки для проверок тоннажа крупногабаритных машин. Площадки расположены на дорогах Р-66 (объездная дорога Кременная), дорога Н-26 (в районе Сватовского блокпосту), на дороге Т-13-06 (выезд из Северодонецке на Новоайдар).

Режим временного ограничения движения некоторых видов грузовых транспортных средств в жаркое время суток вводится в соответствии с Законами Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах», постановления Кабинета Министров Украины от 30.03.1994 г.. № 198 «Об утверждении Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны» и от 27.06.2007 г.. № 879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», поручение и.о. Председателя Укравтодора от 26.04.2019 г.. № 82-ОД.