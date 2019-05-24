В Луганской области насчитали 143 тысячи плательщиков единого взноса в ПФУ

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что на учете в фискальных органах ДФС Луганщины находятся 110 тыс. 786 плательщиков различных налогов.

Из них 40 тыс. 379 - это юридические лица и 70 тыс. 407 - физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Из общего количества налогоплательщиков зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость 2 тыс. 180 юридических лиц и 243 физических лица - предпринимателя.

В ведомстве также отметили, что за 4 месяца текущего года взято на учет 213 юридических лиц и 905 физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 01.05.2019 в Реестре страхователей учитывается 143 тыс. 419 плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Количество физических лиц, зарегистрированных в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (Луганская область), составляет почти 2,3 миллиона.