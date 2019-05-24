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С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» переходят на летний график работы

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» переходят на летний график работыСогласно распоряжению Командующего Объединенных сил, контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская» и «Золотое», расположенные на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, с 1 июня 2019 переходят на график летнего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.


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