С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» переходят на летний график работы

Согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская» и «Золотое», расположенные на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, с 1 июня 2019 переходят на график летнего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.