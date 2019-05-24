Зеленский посетил Счастье и Станицу Луганскую

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и городе Счастье. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом.

В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

«Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными», - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.