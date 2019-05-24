» » В Донецкой области десятки городов и поселков остались без водоснабжения

В Донецкой области десятки городов и поселков остались без водоснабжения

Сегодня, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

27 мая в 11.15 в соответствии с требованиями ГПВД «Укринтерэнерго» оператором системы распределения  ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба  КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА".

В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское.

Еще ранее, 23 мая, было отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции. В результате прекращена подача воды потребителям сел: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка.

Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода. В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:44

В Донецкой области десятки городов и поселков остались без водоснабжения

Сегодня, 16:20

В Украине ожидают рекордный урожай зерновых. Или не ожидают

Сегодня, 15:41

Верховну Раду закликали розглянути законопроекти щодо виплати пенсій переселенцям

Сегодня, 14:41

В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?

Сегодня, 13:51

Задержанной в Луганской области женщине за 1 грамм наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 12:19

Россия не собирается отпускать украинских моряков

Сегодня, 09:32

В Луганской области без воды остались оккупированные Ровеньки и Володарск

Сегодня, 09:12

25-26 мая в Луганской области без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов

Сегодня, 08:57

26 мая российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

Вчера, 20:23

В Ровно полиция запугала 16-летнюю девушку выразившую протест Зеленскому

25-05-2019, 14:37

Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков

24-05-2019, 18:48

В ОРДЛО ведут проверку боеспособности войск боевиков

Новости Украины:

Сегодня, 18:17

31 мая Труханову предъявят измененное обвинение в одесском суде

Сегодня, 16:50

В Черновцах задержали пограничного инспектора на взятке в 1500 долларов

Сегодня, 14:50

На одесских предпринимателей решили повесить огромные штрафы?

Сегодня, 13:20

В Одессе бунтуют заключенные исправительной колонии №51

Сегодня, 11:35

В Киевской синагоге ищут бомбу - эвакуированы прихожане

Сегодня, 09:04

В ОРДО мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона

24-05-2019, 18:56

ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда

24-05-2019, 18:53

В Киеве состоится чемпионат мира по хоккею в категории U-20

24-05-2019, 17:56

В Краматорске создадут клубы по обучению рыболовству

24-05-2019, 16:37

Партия Порошенко сменила название перед выборами

24-05-2019, 15:19

Епифаний выступил с заявлением по итогам синода

24-05-2019, 13:58

НБУ обжаловал два решения суда по ПриватБанку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 