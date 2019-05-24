В Донецкой области десятки городов и поселков остались без водоснабжения

27 мая в 11.15 в соответствии с требованиями ГПВД «Укринтерэнерго» оператором системы распределения ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба КП "Компания "ВОДА ДОНБАССА".

В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское.

Еще ранее, 23 мая, было отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции. В результате прекращена подача воды потребителям сел: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка.

Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода. В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.