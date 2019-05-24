В Украине ожидают рекордный урожай зерновых. Или не ожидают

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает роста урожая зерновых культур на 1% по сравнению с прошлым годом - до 70,8 млн тонн. Таковым является оптимистичный прогноз ведомства, сообщила и.о. министра аграрополитики Ольга Трофимцева на международной зерновой конференции Grain Ukraine 2019, передают Українськi Новини.

"Касательно наших предварительных прогнозов... этот сезон мы ожидаем точно не хуже предыдущего", - сказала она.

В частности, ожидается повышение урожая пшеницы на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменя - на 12,3% до 8,2 млн тонн, однако предвидится снижение урожая кукурузы на 7,5% до 33,1 млн тонн.

Согласно пессимистичному прогнозу министерства, урожай снизится на 4% - до 67,4 млн тонн. Урожай пшеницы, по этому сценарию, может повыситься на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменя - на 2,7% до 7,5 млн тонн, а кукурузы - снизиться на 14,2% до 30,7 млн тонн.