Верховну Раду закликали розглянути законопроекти щодо виплати пенсій переселенцям

Сьогодні Голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря закликав внести до порядку денного парламенту цього пленарного тижня Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами №8205 та Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян № 6692.

«Я прошу внести законопроект №8205 про захист політичних в‘язнів на розгляд парламенту цього тижня. Ми багато говоримо про захист українських військовополонених, політичних в‘язнів, але, знову наголошую, що вони до цього часу не мають жодного правового статусу, і члени їхніх сімей не мають жодної державної соціальної допомоги. Це є неприпустимим»,- сказав він під час засідання Погоджувальної Ради ВРУ.

Нагадаємо, що Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 19 грудня 2018 р. розглянув проект Закону України «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами», реєстр.№8205.

Законопроект подано у порядку законодавчої ініціативи відповідно до частини першої статті 93 Конституції України.

Окрім того, Григорій Немиря в черговий раз звернувся з проханням внести до порядку денного цього пленарного тижня Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян № 6692, який стосується пенсійних виплат громадянам України – внутрішньо переміщеним особам та громадянам України, які проживають на території, яку не контролює український уряд.

«На сьогодні приблизно до півмільйона громадян України не маю доступу до пенсії, або цей доступ суттєво обмежений. Цю ситуацію потрібно негайно вирішувати», - сказав він.

Нагадаємо, що законопроект 6692 було розроблено за сприяння міжнародних і неурядових організацій, зареєстровано у липні 2017 року та схвалено усіма профільними Комітетами ВРУ ще півтора роки тому.

Також Григорій Немиря попросив поставити до порядку денного щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2018 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. За його словами, цю доповідь підтримав профільний Комітет з прав людини.