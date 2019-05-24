Задержанной в Луганской области женщине за 1 грамм наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы

В Луганской области мать двоих малолетних детей задержали по подозрению в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Жительницу г. Счастье разоблачили во время реализации амфетамина. При проведении личного обыска подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли около 1 грамма амфетамина, который женщина спрятала в нижнем белье, а также 1303 грн, полученные ранее от незаконного сбыта амфетамина и помеченные специальным химическим веществом. Также во время обыска по месту жительства подозреваемой изъято самодельное устройство для употребления наркотических средств путем курения.

Следствие установило, что 29-летняя наркозависимая женщина, которая нигде не работает, содержит двух малолетних детей и сейчас находится на третьем месяце беременности, на протяжении октября 2018 - мая 2019 занималась систематическим сбытом особо опасного наркотического средства (по мнению прокуроров) - каннабиса и психотропных веществ, оборот которых ограничен - амфетамина и матамфетамина, на территории г. Счастье и Северодонецка.