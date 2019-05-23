В Луганской области без воды остались оккупированные Ровеньки и Володарск

На оккупированной территории Луганской области прекращена подача воды в городах Ровеньки и Володарск из-за порыва на водоводе.

Как стало известно, 26 мая произошел порыв на магистральном водоводе Д-800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки". Из-за аварийной ситуации с 5.50 была вынужденно прекращена подача воды в город Ровеньки и поселок Володарск".

Аварийно-ремонтная бригада подконтрольного российским террористам предприятия "Лугансквода" выехала для поиска и устранения утечки на трубопроводе.

Подача воды жителям этих оккупированных городов возобновится не ранее чем 27 мая к концу дня.