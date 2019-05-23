25-26 мая в Луганской области без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов

Из-за повреждения линий электропередач в Луганской области без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов.

Аварийные отключения вызваны погодными условиями: по области прошлись грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.

Наиболее сильно от непогоды пострадали линии электропередач в Станично-Луганском, Попаснянском, Беловодском, Рубежанском и Кременском районах. В том числе полностью оказались обесточены Александровка и с.Валуйське на территории обслуживания Станично-Луганского РЭС.

Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединенияп по состоянию на 18-00 26 мая устранены почти все аварийные обесточивания.