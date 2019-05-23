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26 мая российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

Сегодня, 08:57 citynews.net.ua | Напечатать

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в Донецкой области, где враг обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи поселка Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе села Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 26 мая одного оккупанта были ранены.

27 мая российские террористы из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Потерь среди украинских военнослужащих нет.


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