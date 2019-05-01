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Оккупационное командование требует от местного самоуправления в ОРДЛО усилить «информационную кампанию»

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Российские оккупационные администрации на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении российского гражданства населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки  Минобороны Украины.

В частности, руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить среди местного населения разъяснительную работу по выдаче паспортов РФ.

"При этом, российские пропагандисты обязывают руководителей районных администраций агитировать местных жителей для дальнейшего распространения ими информации среди родственников и знакомых, которые проживают на территории Украины, о возможности получения российского гражданства в случае приезда для проживания на временно оккупированной территории", - сообщает разведка.


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