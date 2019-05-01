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На Луганщине правоохранителям сдался бывший «народный милиционер ЛНР»

Сегодня, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области бывший участник «народной милиции ЛНР» сдался правоохранителям, воспользовавшись программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома». Всего, за время существования программы, на Луганщине от уголовной ответственности освободили 43 человека. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснилось, в апреле 2018 года житель временно оккупированного Лутугинского района из-за материальных трудностей вступил в ряды «народной милиции ЛНР».

Мужчина дежурил на боевых позициях незаконных вооруженных формирований (НВФ), строил фортификационные сооружения, наблюдал за позиции военнослужащих ВСУ. Натерпевшись морального давления и физические издевательств со стороны участников НВФ, мужчина быстро разочаровался в своем выборе.

В ноябре прошлого года он перешел на подконтрольную украинской власти территорию и обратился к правоохранителям. После тщательной проверки сотрудники СБУ установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае решением суда бывший участник НВФ был освобожден от уголовной ответственности.

Как отмечается, с начала 2019 года программой СБУ «Тебя ждут дома» воспользовались 11 бывших участников НВФ «ЛНР», 5 из них уже вернулись к мирной жизни. Всего, за время существования Программы на Луганщине от уголовной ответственности освобождены 43 человека.

В СБУ напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 258-3 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются лица (кроме руководителей и организаторов), которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о террористической деятельности, способствовали ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, и, если в их действиях нет состава другого преступления.


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