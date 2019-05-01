Боевики проверяют документы на землю у жителей Донбасса

Оккупационная администрация на Донбассе начала проверять документы на недвижимость и другое имущество у мирных жителей ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что таким образом российские оккупационные администрации ужесточают контроль за населением временно оккупированной территории.

"Представителями т.наз. "силовых структур" оккупантов начата проверка граждан, которые проживают в частных домах на наличие у них документов на право собственности, в т.ч. на земельные участки", - цитирует Минобороны данные Главного управления разведки.

В ведомстве не исключают, что таким образом боевики пытаются обнаружить для дальнейшей т.зв. "национализации" здания и земли, собственники которых выехали на подконтрольную украинской власти территорию.