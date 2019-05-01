Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Об этом он написал в Twitter.

Гройсман добавил, что Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

"Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для "Укроборонопрома", чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности", - написал премьер.