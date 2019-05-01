В Луганской области из-за отказа от прививок 9 детей заболели корью

В городе Рубежное в мае 2019 зарегистрирована первая вспышка кори. Несколько случаев заболевания произошли в двух семьях и, затем, инфекция перекинулась на четырех учеников одной из школ города. Всего заболело 9 детей и 1 взрослый человек. Все заболевшие дети были не привиты из-за отказа родителей. Все больные лечатся в инфекционном отделении Рубежанской городской больницы. Об этом сообщили в Рубежанской "ЛОЛЦ МОЗУ".

В Украине с 2017 года продолжается вспышка кори. С начала 2019 зарегистрировано 49288 случаев кори, 17 человек умерли от осложнений кори. В Луганской области самый низкий показатель заболеваемости корью в Украине. За 4 месяца в области зарегистрировано 75 случаев кори. В Рубежном до этой вспышки уже было зарегистрировано 3 случая кори.

Единственный и действенный способ сохраниться от кори - прививаться! Ребенок получает прививки в 1 год и в дальнейшем в 6 лет. Если прививка не сделана своевременно, прививать ребенка можно в любом возрасте. Обратитесь к семейному врачу и получите необходимую консультацию и необходимую прививку!

Взрослые люди, не имеющие документального подтверждения полученных прививок и бывшие в контакте с больным корью, могут получить бесплатно прививки в лечебных учреждениях города или проверить свое иммунное состояние пройдя обследование.