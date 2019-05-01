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20 тяжелоатлетов Луганщины приняли участие в Чемпионате Украины

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

С 13 по 18 мая в городе Черноморск, Одесская область прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди молодежи, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи и спорта Луганской ОГА. На соревнованиях Луганскую область представляли 20 спортсменов, которые по результатам соревнований в командном зачете среди девушек наши спортсменки заняли третье общекомандное место, команда мужчин – также стала третьей.

 В личном первенстве среди девушек отличились:

Весовая категория 45 кг – Леванзова Надежда (Кременная) – I место, сумма двоеборья 106 кг(46+60);

Весовая категория 81 кг – Андриященко Татьяна (Сватово) – II место, сумма двоеборья 161 кг (72+89);

Весовая категория 81 кг – Наумчук Юлия (Кременная) – III место, сумма 152 кг (72+80);

Весовая категория 49 кг Будникова Татьяна (Кременная) – III место, сумма двоеборья 141 кг (61+80).

Четвертое место заняли: Шишанова Дарья –в/к 64 кг (Беловодск) и Борозда Эльвира Весовая – в/к 71 кг (Сватово).

Среди мужчин призовые места распределились так:

Весовая категория 73 кг - Шкурский Алексей - I место, сумма двоеборья 300 кг (134 + 166). Алексей установил рекорд Украины до 20 лет, рывок – 134 кг.

Весовая категория 89 кг – Рудь Александр (Кременная)– толчок – И место (186 кг);

Весовая категория 73 кг – Сергеев Виталий (Кременная) – II место, сумма 282 кг (131+151).

Весовая категория до 102 кг – Бурячек Богдан – II место, сумма 331 кг (156+175).

Весовая категория 61 кг – Леванзов Марк (Кременная) – III место, сумма двоеборья 219 кг (94+125). Спортсмен установил 2 рекорда Украины до 15 лет: толчок – 125 кг, сумма – 219 кг. В пятерку лучших вошел Хоружий Александр (в/к 55 кг) – 5 место.


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