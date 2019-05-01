В Луганской области оштрафовали бывшего инспектора Нацполиции

На бывшего инспектора Нацполиции наложен штраф за несвоевременное предоставление декларации перед увольнением. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганщины.

Так, субъект декларирования, увольняясь в 2018 году из должности, несвоевременно, без уважительных причин, подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период, неохваченный ранее поданными декларациями.

«По принципиальной позиции прокурора, бывший правоохранитель признан виновным в совершении связанного с коррупцией правонарушения и наложено на него взыскание в виде штрафа в доход государства», - сказано в сообщении.