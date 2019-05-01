На КПВВ разоблачили схему получения неправомерной выгоды

Преступную схему получения неправомерной выгоды в КПВВ «Новотроицкое» раскрыли и пресекли сотрудники военной прокуратуры операции Объединенных сил, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, и сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

Александр Куць констатировал, что правоохранители «задокументировали 70 фактов на общую сумму более 600 тыс. грн, когда шесть инспекторов пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" требовали и получали средства с перевозчиков, создавая для них искусственные препятствия».

«Вчера, 20 мая, после получения очередной части неправомерной выгоды, их преступная деятельность была прекращена. Сегодня были проведены обыски в служебных помещениях КПВВ "Новотроицкое" и у всех фигурантов этого дела, изъяты средства (в рублях, долларах и евро), а также черновые записи с распределением соответствующих сумм между участниками преступной схемы. В порядке ст. 208 УПК Украины уже задержаны 3 должностных лица и проверяется причастность к схеме других лиц», – проинформировал Куць.