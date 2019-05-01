Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа, согласно которому в Украине будет предоставляться преимущество неинъекционным (пероральным) формам лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отметили в пресс-службе, таким образом будут выполнены рекомендации Всемирной организации здравоохранения и во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы.

"Миф, будто уколы более действенны, чем таблетки, распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев неважно, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендована именно инъекционная форма (неотложные состояния, потеря сознания пациента, введение инсулина и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Важнейшим применение этого подхода будет для детей, поскольку введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. "Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого", - добавили в пресс-службе.