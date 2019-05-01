В Украине начинается основная сессия ВНО

Во вторник, 21 мая, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Сессия откроется тестированием по математике, в котором примут участие более 160 тысяч абитуриентов.

«21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Для участия во внешнем независимом оценивании по математике зарегистрировались 160 782 человека», - сообщает УЦОКО.

Тестирование стартует в 11:00, запуск абитуриентов начнется в 10:15.

В УЦОКО напоминают, что вход в пункты проведения тестирования выполняется при наличии сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, а также приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Основная сессия ВНО продлится до 13 июня. Дополнительная сессия стартует 26 июня.