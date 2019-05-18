Суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева сегодня было вынесено постановление об избрании меры пресечения Алексею Левину, который является одним из фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк, в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Как отмечается, полный текст постановления будет обнародован в четверг, 23 мая, а само постановление вступит в силу через пять дней.

После вступления в силу судебного постановления, Генеральной пракуратурой будет предоставлен экстрадиционный пакет документов Национальному бюро Интерпол в Украине, и Алексея Левина будет объявлено в международный розыск.