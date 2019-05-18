В оккупированном Хрустальном мужчина до смерти избил знакомого

В оккупированном Хрустальном в ходе распития спиртных напитков мужчина избил знакомого.

Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в ходе распития спиртных напитков, а потерпевший 1957 года рождения попал в больницу только 12 мая с многочисленными переломами и травмами.

«Телесные повреждения потерпевшему, в ходе распития спиртных напитков причинил гражданин 1965 года рождения. Последний задержан, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – говорится в сообщении.

В «полиции» также заявили, что пострадавший от побоев скончался 17 мая в реанимационном отделении городской больницы.