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В оккупированном Хрустальном мужчина до смерти избил знакомого

Вчера, 13:15 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Хрустальном в ходе распития спиртных напитков мужчина избил знакомого.

Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в ходе распития спиртных напитков, а потерпевший 1957 года рождения попал в больницу только 12 мая с многочисленными переломами и травмами.

«Телесные повреждения потерпевшему, в ходе распития спиртных напитков причинил гражданин 1965 года рождения. Последний задержан, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – говорится в сообщении.

В «полиции» также заявили, что пострадавший от побоев скончался 17 мая в реанимационном отделении городской больницы.


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