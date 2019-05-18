Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный

За минувшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицке;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;

дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка и села Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новгородское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.