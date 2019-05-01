В Луганской области неизвестный взорвал гранату в помещении банка - 1 погибший и 5 раненых

Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко города Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.

Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции. Пострадавшие сейчас все находятся в больнице где врачи оказывают им медицинскую помощь.

На месте происшествия в настоящее время находятся руководители ГУНП, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

По предварительной информации врачей жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет.