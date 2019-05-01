Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова - Наталье Каплан. Об этом говорится в сообщении Каплан в Facebook.

Отметим, Наталья Каплан имеет гражданство Российской Федерации, но долгое время проживает в Украине. Она является организатором акций в защиту брата, который незаконно осужден в России.

Также президент предоставил гражданство Украины бывшему депутату российской Государственной думы Илье Пономареву. Об этом Пономарев также сообщил на своей странице в Facebook.