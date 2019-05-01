На Луганщине две женщины пытались незаконно пересечь границу по р. Деркул

На Луганщине около Александровки пограничники задержали двух женщин, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Задержание состоялось непосредственно на берегу реки Деркул пограничниками Луганского отряда.

Как выяснилось, две женщины, гражданка Украины и РФ, пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки РФ отсутствовали документы.

Гражданка Украины привлечена к административной ответственности за нарушение границы, а гражданка РФ задержана с целью установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения

Кроме того, принимаются меры по установлению круга лиц, содействующих перемещению указанных граждан через государственную границу по реке Деркул.