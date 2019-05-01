В ОРЛО жителя Алчевска за «госизмену» приговорили к 12 годам заключения

«Верховный суд ЛНР» признал жителя Алчевска Виталия Буянова виновным в совершении «государственной измены» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Об этом сообщает «МГБ ЛНР».

Сообщается, что Буянов занимался «сбором и передачей противнику данных о радиочастотах подразделений народной милиции ЛНР и сведений военного характера, разглашение которых могло привести к потере личного состава, вооружения и военной техники».