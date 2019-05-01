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За день боевики шесть раз обстреляли позиции сил ООС

Вчера, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 16 мая враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. 

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сообщили в штабе.


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