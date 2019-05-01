В ОРЛО усиливают меры по блокированию доступа к украинским радио и телеканалам

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей принимаются активные меры по блокированию доступа жителей к украинским радио и телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают меры в интересах реализации т. н. идеи "удаления от Украины в пользу сближения с Россией"», – говорится в сообщении.

В частности, уточнили в Минобороны, проводятся меры по повышению уровня блокировки доступа местных жителей к эфирному вещанию украинских радио и телевизионных каналов. В то же время, в местных «СМИ» выросло количество фейковых новостей о ситуации в Украине и в районах проведения операции Объединенных сил.

«При этом, для привлечения внимания местных жителей к антиукраинской пропаганде участились случаи обнародования т.н. "сенсаций" об успехах "республиканских силовых структур" по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп и задержания граждан, которые якобы были завербованы украинскими спецслужбами для осуществления террористических актов», – отметили в Минобороны.

Кроме того, по информации ГУР, активизирована работа "координационного центра", созданного спецслужбами РФ для синхронизации антиукраинской деятельности, в том числе. на территории юго-восточных областей Украины.