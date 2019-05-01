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ПЦУ опубликовала постановление о самороспуске УПЦ КП

Вчера, 17:13 citynews.net.ua | Напечатать

Единая Поместная украинская православная церковь была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 путем объединения Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Украинской православной церкви Московского Патриархата в единую поместную церковь, которая 6 января 2019 получила Патриарший и Синодальный томос Вселенского Патриархата об автокефалии.

Об этом говорится в разъяснениях ПЦУ.

Итак, томос получила не какая-то отдельная составная часть, а вся единая поместная УПЦ.

Ключевым требованием предоставления томоса было проведение Объединительного собора, который бы устранил разделение в среде самой украинской церкви. А ключевым требованием для проведения собора было проведение перед его началом поместных соборов Украинской православной церкви Киевского Патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, которые должны были принять решение о прекращении деятельности УПЦ КП и УАПЦ путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины.

Утром 15 декабря 2018 в святой Софии до открытия Объединительного собора состоялся поместный собор УПЦ КП в составе тех же делегатов (епископата, представителей духовенства и мирян УПЦ КП), которые затем приняли участие в соборе.

Собор был созван Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом (что соответствует разделу II, п. 2 устава об управлении УПЦ КП). Проведение собора с определенным порядком дня, а именно - о принятии решения о прекращении деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, было предварительно в том же храме одобрено всем епископатом УПЦ КП, проект решения был зачитан и единогласно одобрен архиереями. После этого Филарет открыл заседание поместного собора УПЦ КП, всем присутствующим делегатам было зачитано проект постановления поместного собора. Проект был единогласно одобрен его участниками и подписан здесь же постоянными членами Священного Синода УПЦ КП (которые согласно Уставу об управлении УПЦ КП по должности составляют президиум поместного собора, раздел II, п. 12). Первым среди членов президиума поставил свою подпись святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Согласно п. 10 раздела II устава об управлении УПЦ КП постановления собора вступили в силу сразу после их принятия и подписания.

«Таким образом утром 15 декабря 2018 по решению собственного поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины», - пояснили в ПЦУ.


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