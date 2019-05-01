В Луганской области ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на дороге государственного значения Н-26

В Луганской области ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на участке км 132 + 000-135 + 000 автодороги государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое», соединяющей регион с Харьковской областью.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, в прошлом году на этом участке начался текущий средний ремонт – был положен нижний слой, сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. До конца мая дорожники планируют устроить обочину, провести разметку и установить на трассе дорожные знаки.

«Во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и предупредительным регулированием. Подрядчики дают трехлетнюю гарантию на бесплатное восстановление отремонтированных участков», – информируют в Луганской облгосадминистрации.