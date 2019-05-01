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В Попаснянском районе 5 населенных пунктов нуждаются в аптеках

Вчера, 15:57 citynews.net.ua | Напечатать

5 населенных пунктов прифронтового Попаснянского района нуждаются в открытии аптек.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

«Как минимум 5 населенных пунктов Попаснянщины нуждаются в открытии аптек», – говорится в сообщении.

В райгосадминистрации уточняют, что на сегодняшний день насущная необходимость в аптечных пунктах есть в Нижнянском, Мирнодолинском, Волчеяровском, Белогоровском и Камышевахском поселковых советах. Власти обращаются к предпринимателям, предлагая развивать аптечный бизнес в поселках.


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