В Попаснянском районе 5 населенных пунктов нуждаются в аптеках

5 населенных пунктов прифронтового Попаснянского района нуждаются в открытии аптек.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

«Как минимум 5 населенных пунктов Попаснянщины нуждаются в открытии аптек», – говорится в сообщении.

В райгосадминистрации уточняют, что на сегодняшний день насущная необходимость в аптечных пунктах есть в Нижнянском, Мирнодолинском, Волчеяровском, Белогоровском и Камышевахском поселковых советах. Власти обращаются к предпринимателям, предлагая развивать аптечный бизнес в поселках.