За день в зоне ООС зафиксировали 14 вражеских обстрелов

В районе операции Объединенных сил с начала суток 15 мая враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь; из минометов калибра 120 мм - у города Марьинка; трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Южное; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сообщили в штабе.