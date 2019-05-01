Комитет Рады принял решение по инаугурации Зеленского

Комитет Рады принял решение по инаугурации ЗеленскогоВчера, 17:10
Комитет Верховной рады по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает РБК-Украина.
Так, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.
За все семь проектов постановлений члены комитета проголосовали единогласно.
"Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде", - заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.