В Кременной раскрыто убийство местного жителя

Кременской отдел полиции задержал подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

К полицейским обратилась жительница с. Старая Краснянка, которая сообщила о том, что умер её 52-летний сосед.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали односельчанина погибшего.

Как рассказал 59-летний задержанный, между ним и погибшим внезапно возникла ссора во время совместного распития спиртных напитков, в ходе которого подозреваемый ударил товарища ножом.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.